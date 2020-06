Hrvaški projekt s slovensko udeležbo najboljši Interreg projekt v EU

Zagreb/Karlovec, 18. junija - Projekt hrvaškega mesta Duga Resa za skupno čezmejno operativno enoto za zaščito in reševanje (HITRO) je bil ocenjen kot najboljši na razpisu Evropske komisije ob 30. letnici programa čezmejnega sodelovanja Interreg, poročajo hrvaški mediji. V čezmejni reševalni operacijski enoti za poplave in potrese je po 20 gasilcev iz Duge Rese in Črnomlja.