Črnomelj in hrvaška Duga Resa podpisala sporazum za ustanovitev skupne reševalne enote

Črnomelj, 14. julija - Občina Črnomelj, ki sodeluje pri projektu skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja Hitro Slovenija-Hrvaška, je z nosilcem projekta, s sosednjim hrvaškim mestom Duga Resa podpisala sporazum o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Ta predvideva dolgoročno sodelovanje in čezmejno organizacijo skupnih vaj civilne zaščite.