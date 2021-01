Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 1.)

Ljubljana, 28. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o 1516 na novo potrjenih okužbah s koronavirusom v Sloveniji ter zapiranju vrtcev in šol ter nekaterih drugih dejavnosti v obalni-kraški in zasavski regiji. Poročale so tudi o rekordnem dobičku Krke in zadolžitvi Slovenije za 500 milijonov evrov z obveznico s 60-letno ročnostjo.