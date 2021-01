Delo o Egiptu ob deseti obletnici arabske pomladi (29. 1.)

Ljubljana, 28. januarja - Boštjan Videmšek v komentarju Okupacija prostora svobode piše o egiptovski revoluciji, za katero se je sprva zdelo, da ima nekaj možnosti. Ljudje so Hosniju Mubaraku pokazali, da se ga ne bojijo, a svobodoljubni protestniki niso bili edini, ki so bili tedaj na preži. Generali so kasneje z vojaškim udarom oblast prevzeli v celoti.