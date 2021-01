Primorske novice o posledicah zaprtja šol (29. 1.)

Koper, 28. januarja - Mirjana Cerin v komentarju Pečat socialne izolacije piše o posledicah socialne izolacije in zaprtja šol za otroke in mlade, kar se bo poznalo v skromnejšem znanju in slabši psiho-fizični kondiciji. Dneve preživljajo zaprti doma, za ekrani, ki sevajo, kvarijo vid, slabijo zdravo telesno držo in sčasoma povzročajo tudi deformacije kazalcev, zapestij.