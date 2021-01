Dnevnik o vladi in opoziciji (29. 1.)

Ljubljana, 28. januarja - Zoran Potič v komentarju Prekletstvo manjšinske vlade in opozicije piše o tem, da je Slovenija trenutno s politično in zdravstveno krizo ter krizo zaupanja pred izjemno preizkušnjo. Smo namreč nekje med manjšinsko vlado in manjšinsko opozicijo, z začasnimi ministrom za zdravje in poskusi ponovne vložitve konstruktivne nezaupnice.