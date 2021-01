V obalno-kraški in zasavski regiji bodo znova odprte le nujne trgovine

Brdo pri Kranju, 27. januarja - Zaradi slabših epidemioloških razmer sta se Obalno-kraška in Zasavska statistična regija znova znašli med regijami v t. i. črni fazi, kar pomeni, da bodo v teh regijah znova zaprle vrata nekatere nenujne trgovine in kulturne ustanove. Bo pa po vsej državi v prodajalnah z živili znova možno kupiti nogavice in perilo, so sporočili po seji vlade.