V Libanonu na protestih zaradi protikoronskih omejitev več deset ranjenih

Tripoli, 27. januarja - V mestu Tripoli na severu Libanona so v torek zvečer potekali protesti proti omejitvam, s katerimi želi vlada zajeziti širjenje novega koronavirusa. Sprevrgli so se v spopade med protestniki in varnostnimi silami, v katerih je bilo poškodovanih najmanj 45 ljudi, je danes sporočil libanonski Rdeči križ. Podobni protesti so potekali že v ponedeljek.