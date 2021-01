Znani nagrajenci Univerze v Mariboru, a letos brez slovesnosti

Maribor, 29. januarja - Na Univerzi v Mariboru bi v običajnih časih na današnji dan potekala slovesnost ob rektorjevem dnevu, a je trenutni položaj zaradi epidemije novega koronavirusa ne dopušča. Kljub temu so na univerzi tudi letos izbrali in nagradili posameznike, ki so s svojim delom in dosežki pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju univerze.