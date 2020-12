Z zagonom superračunalnika do napredka v raziskavah na različnih področjih

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 28. decembra - V Mariboru bodo predvidoma marca prihodnje leto zagnali superračunalnik, ki bo eden najzmogljivejših na svetu. Njegov prototip, ki so ga dali v uporabo novembra lani, že dela s polno paro in tako nudi pomembno tehnološko podporo raziskavam na različnih področjih. Z novo pridobitvijo bodo imeli slovenski raziskovalci še hitrejšo in močnejšo pomoč.