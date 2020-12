Senat mariborske univerze ponovno o možnosti elektronskih volitev

Maribor, 22. decembra - Člani senata Univerze v Mariboru so danes ponovno razpravljali o možnosti elektronskih volitev. Te so po ocenah visokošolskega sindikata zelo problematične, rektor Zdravko Kačič pa vztraja, da v trenutnih razmerah ne gre drugače. Danes so senatorjem predstavili tehnično rešitev, ki po rektorjevih besedah dosega najvišje varnostne standarde.