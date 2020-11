Posvet: Vsak poseg v človekove pravice mora biti urejen z zakonom in brez diskriminacije

Maribor, 27. novembra - V primeru epidemije nalezljive bolezni ima država po ustavi dolžnost, da ustrezno zavaruje zdravje in življenje ljudi. A vsak poseg v človekove pravice mora biti urejen z zakonom, nedvoumen, sorazmeren in nediskriminatoren, je na današnjem spletnem posvetu Medicina, pravo in družba povedala nekdanja ustavna sodnica Etelka Korpič Horvat.