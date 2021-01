Braziliji in Maroku iz Indije poslali milijone odmerkov cepiva AstraZenece

New Delhi/Brasilia, 22. januarja - Braziliji in Maroku so danes iz Indije poslali prve odmerke cepiva proti covidu-19, ki sta ga razvila podjetje AstraZeneca in oxfordska univerza, proizvedli pa v Indiji, so sporočili z indijskega zunanjega ministrstva. V Brazilijo so poslali dva milijona odmerkov cepiva, ki ga pričakujejo še danes, je sporočilo brazilsko zdravstveno ministrstvo.