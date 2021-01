Kustečeva bi želela povzeti avstrijski načrt testiranja ob vračanju v šole

Bruselj, 22. januarja - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je v stiku z avstrijskim kolegom v povezavi z njihovim načrtom vračanja v šole in testiranja učencev v šolskih prostorih dvakrat na teden, ki bi ga želela povzeti, če bi bilo to izvedljivo. V Avstriji načrtujejo, da bi otroke, stare do deset let, testirali starši, starejši otroci pa bi se testirali sami.