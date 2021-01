Slovenija WHO donirala napravo za razkuževanje prostorov

Ljubljana, 22. januarja - Stalna predstavnica Slovenije pri Združenih narodih v Ženevi Sabina R. Stadler je v četrtek Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) predala napravo za razkuževanje prostorov slovenske izdelave. Napravo bo WHO uporabljal za dodatno zaščito zaposlenih in obiskovalcev na sedežu v Ženevi, so sporočili z ministrstva za zdravje.