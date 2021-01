Letošnja Informativa udobno s kavča

Ljubljana, 22. januarja - Danes se je začela 13. Informativa, največji sejem izobraževanja in poklicev, ki tokrat poteka po spletu. Tudi letos so organizatorji pripravili pester in raznolik program z več kot 140 sodelujočimi. V dveh dneh bo na virtualnih razstavnih prostorih potekalo tudi preko 300 webinarjev. Vključevanje v predavanja je možno preko spletne klepetalnice.