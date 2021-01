Inšpektorat tudi v tem tednu ponekod ugotavlja cepljenja proti covidu-19 mimo strategije

Ljubljana, 21. januarja - Zdravstveni inšpektorat je ta teden obiskal 15 cepilnih mest, na treh so ugotovili, da so cepili tudi družinske člane zaposlenih oz. posameznike, ki po strategiji do cepljenja še niso upravičeni, pravi Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata. Pri 297 cepljenjih mimo v vrste v preteklih tednih pa je šlo večinoma za uporabo šestega odmerka cepiva.