Od sobote odprte knjižnice, muzeji in galerije v regijah z ugodno epidemiološko sliko

Ljubljana, 21. januarja - Vlada je na današnji seji sprejela odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, s katerim so kot izjeme od prepovedi dodane knjižnice, muzeji in galerije v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko. Odlok velja od sobote, 23. januarja, pa do 29. januarja.