Slovenija pomoč po potresu dostavila tudi Kostajnici v BiH

Banjaluka, 19. januarja - Predstavniki ministrstva za obrambo so v ponedeljek predali namensko humanitarno pomoč Rdečega križa Slovenije območni izpostavi Rdečega križa v Kostajnici v Republiki srbski. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za vzoren primer solidarnosti in celovitega pristopa Slovenije k izvajanju mednarodnih operacij in misij.