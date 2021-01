Unicef nadaljuje akcijo zbiranja pomoči za Hrvaško

Ljubljana, 15. januarja - Unicef Slovenija nadaljuje zbiranje finančne pomoči za otroke in družine, ki jih je prizadel potres na Hrvaškem. Potrebe po pomoči so in bodo tudi v prihodnje velike, obnova območja bo dolgotrajna, so prepričani v Unicefu. Ob tem se zahvaljujejo tudi darovalcem za njihovo pomoč.