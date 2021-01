Paloma hrvaškemu Unicefu po potresu donirala 29.000 paketov

Sladki Vrh, 18. januarja - Sladkogorska tovarna papirja Paloma je hrvaškemu Unicefu podarila skoraj 29.000 paketov svojih proizvodov in se s tem odzvala na izredne razmere na območju, ki ga je nedavno prizadel močan potres. Kot so danes sporočili iz podjetja, je donacija vredna več kot 70.000 evrov in bo razdeljena med 24 javnih in zdravstvenih ustanov.