Članice EU z novo pomočjo Hrvaški po potresu

Zagreb/Sisak/Bruselj, 14. januarja - Nemčija, Francija in Avstrija so danes poslale dodatno pomoč Hrvaški po uničujočem potresu, ki je konec lanskega leta prizadel sisaško-moslavško županijo. Na poti na Hrvaško so dodatni bivalni zabojniki, spalne vreče, sistemi za razsvetljavo in vzmetnice, je danes sporočila Evropska komisija.