Na območju nekdanje tovarne Rog evikcije stanovalcev in vzpostavljanje gradbišča

Ljubljana, 19. januarja - Na območju nekdanje tovarne Rog, kjer že leta živijo in ustvarjajo pripadniki avtonomne skupnosti, se je davi začela evikcija stanovalcev in obiskovalcev. Iz Mladinske aktivistične organizacije so sporočili, da varnostniki varnostne službe Valina iz stavbe vlečejo ljudi, policija pa jih pri tem straži. Na območju izvajajo gradbena dela.