Glosa kritična do Mol ob prostorski krizi ustvarjalcev v kulturi

Ljubljana, 19. februarja - Sindikat kulture in narave Glosa je v protestnem pismu izrazil zaskrbljenost nad v minulih mesecih še posebej zaznanim "izrivanjem in preganjanjem kulture ter njenih ustvarjalcev v Ljubljani". Opomnili so, da bo moralo zaradi potez Mestne občine Ljubljana (Mol) pri prodaji določenih nepremičnin prostore zapustiti več kot 300 ustvarjalcev.