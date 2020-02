Mol v odgovoru Glosi: Imamo vizijo, kako ustvarjalcem zagotavljati pogoje za ustvarjanje

Ljubljana, 27. februarja - Sindikat kulture in narave Glosa je minuli teden v protestnem pismu izrazil zaskrbljenost, da so morali številni kulturni ustvarjalci v Ljubljani zapustiti svoje delovne prostore. V odzivu so na Mestni občini Ljubljana (Mol) zapisali, da je veliko navedb iz pisma napačnih in zavajajočih, Mol pa ima vizijo za zagotavljanje pogojev za ustvarjanje.