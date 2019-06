Javna tribuna: Avtonomna tovarna Rog bi lahko bila izjemna priložnost za mesto

Ljubljana, 18. junija - Predstavniki in podporniki Avtonomne tovarne Rog so na današnji javni tribuni izpostavili svoje videnje tega, kaj bi nekdanja tovarna koles lahko doprinesla Ljubljani. Menijo, da bi lahko bila zgled samoorganiziranja in aktivne participacije prebivalcev, namesto da stagnira zaradi negotove prihodnosti, sodnih postopkov in slabe infrastrukture.