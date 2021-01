Policija uspešno odkrila storilce v desetih primerih groženj predstavnikom vlade ter osebam, ki z njo sodelujejo

Ljubljana, 18. januarja - Na policiji so od marca pa do konca lanskega leta zabeležili 18 primerov groženj predstavnikom vlade ter osebam, ki so na kakršen koli način povezane z njenim delom. Policija je uspešno odkrila storilce v desetih primerih, nekaj primerov pa še vedno intenzivno preiskujejo, so za STA pojasnili na policiji.