Direktor Klinike Golnik Rozman že dlje časa deležen grozilnih sporočil

Ljubljana, 25. novembra - Direktor Klinike Golnik in sodelavec svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Aleš Rozman je za STA potrdil medijsko poročanje, da že več mesecev na elektronski naslov prejema sramotilna in tudi grozilna sporočila. Po njegovih besedah gre za anonimne pošiljatelje, sporočila pa so poslana več naslovnikom hkrati.