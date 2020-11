Na NIJZ ostro obsodili ravnanje glasbenika Zlatka, ta se je Kreku že opravičil

Ljubljana, 24. novembra - Glasbenik Zlatan Čordić - Zlatko je v ponedeljek skupaj še z eno osebo na ulici sledil direktorju NIJZ Milanu Kreku in ga posnel med tem, ko mu je zastavljal vprašanja o ukrepih zoper epidemijo, video pa nato objavil na svojem Facebook profilu. Na NIJZ so dogodek ostro obsodili in ga prijavili pristojnim organom, Čordić pa se je Kreku že opravičil.