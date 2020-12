Policija zaradi groženj varuje nekatere vladne svetovalce za covid-19

Ljubljana, 4. decembra - Kriminalisti so danes prejeli več prijav kaznivih dejanj grožnje proti vladnim svetovalcem za covid-19. Iz pisem, ki so jih oškodovanci prejeli na dom, izhajajo grožnje zoper njihovo varnost in življenje. Pisma so kriminalisti zasegli in že vodijo kazenski postopek, so sporočili Generalne policijske uprave (GPU).