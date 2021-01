V dunajskem domu starejših potrdili angleški sev novega koronavirusa

Dunaj, 12. januarja - Angleški sev novega koronavirusa, ki velja za bolj nalezljivega, so potrdili tudi v enem od domov starejših na Dunaju. Prvič so ta sev v Avstriji potrdili v začetku meseca pri osebah, ki so pripotovale iz Velike Britanije, sume tega seva pa imajo še v deželah Solnograška in Tirolska, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.