Janković: Nasilje so izzvali tisti, ki so poskušali nasilno vstopiti v Rog

Ljubljana, 21. januarja - Potem ko je Mestna občina Ljubljana v torek v posest prevzela nekdanjo tovarno Rog, kar so pospremili protesti, se je danes na dogajanje odzval župan Zoran Janković. Kot je dejal, ob 7. uri v Rogu ni bilo nikogar. Kasneje so se začeli zbirati podporniki Rogovcev in Rogovci na Trubarjevi cesti, ki so poskušali nasilno vstopiti na območje Roga.