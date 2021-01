Svetlana Makarovič zaradi Roga napovedala vrnitev naziva častne meščanke Ljubljane

Ljubljana, 21. januarja - Vsestranska umetnica Svetlana Makarovič je sporočila, da se zaradi torkovega dogajanja v nekdanji tovarni Rog odpoveduje nazivu častne meščanke Ljubljane. Kot je dejala za STA, je "globoko prizadeta in ogorčena nad neobzirno in surovo deložacijo stanovalcev Roga, še posebej zato, ker so bile nasilja deležne tudi živali, ki so tam imele zavetja".