Pred Rogom tudi popoldne protest proti zaradi občinskega prevzema objekta v posest

Ljubljana, 19. januarja - Po tistem, ko je ljubljanska občina danes v posest prevzela objekt nekdanje tovarne Rog, so se ob 17. uri pred stavbo začeli zbirati podporniki tamkajšnjih uporabnikov. Kot so zapisali v pozivih na protest na družbenih omrežjih, izražajo nasprotovanje "uničevanju avtonomnih struktur". Policisti in varnostniki so jim preprečili dostop do Roga.