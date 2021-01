Mol prevzela nekdanjo tovarno Rog v posest, nekaj ljudi pridržanih

Ljubljana, 19. januarja - Mestna občina Ljubljana (Mol) je danes prevzela v posest območje nekdanje tovarne Rog, kjer delujejo pripadniki avtonomne skupnosti in kjer namerava zgraditi Center Rog. Tako so zjutraj začeli rušitvena dela. Na območju so bili varnostniki in policija, ki je deset oseb pridržala. Uporabila je tudi prisilna sredstva. Ena oseba je poškodovana.