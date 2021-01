Janša: Mislim, da bo ta vlada delala normalno tudi po 15. januarju in bo uspešno zaključila mandat

Brdo pri Kranju, 8. januarja - Premier Janez Janša ocenjuje, da bo vlada delala normalno tudi po 15. januarju, za katerega je napovedana vložitev konstruktivne nezaupnice dela opozicijskih strank, in da bo tudi uspešno zaključila mandat. Enako meni predsednik NSi Matej Tonin, medtem ko predsednik SMC Zdravko Počivalšek pravi, da SMC je in bo garant stabilnosti in zanesljivosti.