Prvaki koalicijskih strank danes o prioritetah v boju z epidemijo covida-19

Brdo pri Kranju, 8. januarja - Predsedniki koalicijskih strank SDS, SMC in NSi, Janez Janša, Zdravko Počivalšek in Matej Tonin, bodo danes družno stopili pred novinarje in spregovorili o boju vlade z epidemijo covida-19. Epidemiološka slika se je v državi po praznikih poslabšala, zato se odmika tudi odpiranje šol, ki je za vlado, kot navaja sama, ena od prioritet.