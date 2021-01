V Ljubljani začasno ustavili hitro testiranje, bolnišnice s pripravami na nov val

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 7. januarja - V sredo so po vladnih podatkih ob 18.280 hitrih in PCR testih potrdili 2663 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 23 covidnih bolnikov. Po Sloveniji se je nadaljevalo množično testiranje, razen v Ljubljani, kjer so ga po začasni odločbi JAZMP ustavili. Največji bolnišnici v Ljubljani in Mariboru pa se pripravljata na nov val epidemije.