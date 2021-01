Vrtci in šole ostajajo zaprti vsaj do 18. januarja

Ljubljana, 7. januarja - Vlada je danes sklenila, da vrtci in šole ostajajo zaprti vsaj še do 18. januarja. Izjema ostajajo le šole in zavodi za otroke s posebnimi potrebami oziroma šole s prilagojenim programom, je na popoldanski novinarski konferenci povedal vladnih govorec za covid-19 Jelko Kacin.