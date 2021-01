V Estoniji prvič več kot tisoč novih okužb z novim koronavirusom

Tallinn, 7. januarja - V Estoniji, kjer so že zaostrili protikoronske ukrepe, so danes prvič potrdili več kot tisoč novih okužb z novim koronavirusom v enem dnevu. V državi z okoli 1,2 milijona prebivalci so od začetka epidemije doslej potrdili skupno skoraj 32.000 okužb z virusom sars-cov-2. Doslej je umrlo 265 covidnih bolnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.