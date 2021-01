SD za nujno sejo odbora DZ glede nakupa antigenskih testov

Ljubljana, 7. januarja - Poslanci SD so danes vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za zdravstvo glede zakonitosti in preglednosti pri javnem naročilu za dobavo hitrih antigenskih testov za novi koronavirus ter glede ustreznosti dobavljenih testov. Od samega začetka projekta za množično testiranje se v javnosti namreč pojavljajo upravičeni dvomi, so zapisali.