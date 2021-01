Sindikati pozivajo k oceni diskriminatornosti določb o upokojevanju starejših delavcev

Ljubljana, 6. januarja - Reprezentativne sindikalne centrale so na zagovornika načela enakosti in na varuha človekovih pravic danes naslovile poziv k oceni diskriminatornosti dveh členov sedmega protikoronskega zakona, ki se nanašata na po njihovih besedah prisilno upokojevanje starejših delavcev. Določbi sta po njihovem mnenju diskriminatorni in ustavno sporni.