Sindikat Mladi plus: Ne bomo pristali na medgeneracijski konflikt

Ljubljana, 30. decembra - V sindikatu Mladi plus so danes ocenili, da vlada pri utemeljevanju določb o upokojevanju starejših delavcev v sedmem protikoronskem zakonu zavaja in manipulira. Z zakonom se ne bo ustvarilo nobeno delovno mesto za mlade, mladi pa ne pristajajo na medgeneracijski konflikt, ki jim ga želijo vsiliti, so zapisali.

Sindikat Mladi plus se je danes pridružil mnenju drugih sindikatov, da so poslanci v torek s sprejemom sedmega protikoronskega zakona in določb o upokojevanju starejših delavcev posegli v zakon o delovnih razmerjih. V protikoronsko zakonodajo so "brez razloga" umestili prisilno odpuščanje starejših delavk in delavcev.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je v javnosti sicer zatrjeval, da gre za razvojen ukrep, ki prinaša nove zaposlitvene priložnosti mladim. A v sindikatu se ne strinjajo.

"Gre za popolno zavajanje in manipuliranje! S sprejetim ukrepom se ne bo ustvarilo popolnoma nobeno delovno mesto za mlade in mladi ne bomo pristali, da se nas izkorišča kot orodje za tovrstno manipulacijo," so poudarili. "Ne bomo pristali na medgeneracijski konflikt, ki nam ga želijo vsiliti," so še zapisali.

Sindikat Mladi plus bo svoje stališče obširneje predstavil v četrtek na novinarski konferenci pred ministrstvom za delo. Na dogodku bodo ministru tudi vrnili "buče, ki jih ta prodaja javnosti", so napovedali.

Sedmi protikoronski zakon, ki ga je DZ potrdil v torek, med drugim določa, da bo lahko delodajalec zaposlenemu, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma v starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe ali v starosti 65 let in z najmanj 15 leti zavarovalne dobe, odpovedal delovno razmerje brez navedbe razloga. Pri tem bo imel delavec pravico do odpravnine.