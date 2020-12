Sindikati z ostrimi kritikami do določb o upokojevanju starejših delavcev

Ljubljana, 30. decembra - Določbe o upokojevanju starejših delavcev, ki jih vključuje sedmi protikoronski zakon, so po mnenju reprezentativnih sindikalnih central nedopustne in predstavljajo očitno zlorabo interventne zakonodaje. Ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja so pozvali k odstopu, napovedujejo tudi razmislek o vložitvi ustavne presoje in nekatere druge ukrepe.