Sindikat Mladi plus ministrstvu očita zavajanje in manipuliranje

Ljubljana, 31. decembra - Upokojevanje starejših delavcev, kot ga določa sedmi protikoronski zakon, ne bo v ničemer pripomoglo k povečanju zaposlitvenih možnosti za mlade, so prepričani v Sindikatu Mladi plus. Ministrstvu očitajo, da zavajajo in manipulirajo. Na ministrstvo so danes tudi vrnili "buče, ki jih minister prodaja javnosti".