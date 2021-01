Otroci s posebnimi potrebami se vračajo v šole

Ljubljana, 5. januarja - Otroci s posebnimi potrebami se po skoraj treh mesecih učenja na daljavo danes vračajo v šole in zavode. Potem ko so se šole v ponedeljek pripravljale na vrnitev otrok, zaposleni pa so se preventivno testirali na covid-19, se bo po predvidevanjih v šole in zavode za otroke s posebnimi potrebami vrnila večina učencev in gojencev.