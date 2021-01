Matjaž Juhart za STA: Znakovni jezik ni zgolj pripomoček

pogovarjala se je Domenika Presekar

Ljubljana, 2. januarja - Gluhi si želijo, da bi bile njihove sanje in inspiracije enakovredne ter enako dosegljive, kot so želje slišečih. Med največjimi ovirami je komunikacija. Znakovni jezik se pogosto prepoznava le kot pripomoček in ne kot jezik. Zato si prizadevajo, da bi se ga vpisalo v ustavo, je povedal Matjaž Juhart iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.