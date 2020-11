Ob nacionalnem dnevu znakovnega jezika opozorili na zapostavljenost gluhih

Ljubljana, 14. novembra - Ob nacionalnem dnevu znakovnega jezika so v Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije za STA opozorili na slab položaj gluhih. Poudarili so, da sta jezikovna in funkcionalna pismenost gluhih nizki, izobraževanje gluhih pa slabo. Dodatni izziv predstavlja tudi epidemija koronavirusa, saj zaradi mask gluhi in naglušni ne morejo brati z ustnic.