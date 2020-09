Gluhi in naglušni imajo največ težav pri izobraževanju in dostopnosti televizijskih programov

Ljubljana, 18. septembra - Pred začetkom mednarodnega tedna gluhih se je varuh človekovih pravic Peter Svetina danes srečal s predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Predstavniki zveze so varuha opozorili, da imajo največ težav na področju izobraževanja in pri dostopnosti televizijskih programov, so zapisali pri varuhu.