Pri šolanju gluhih in naglušnih na daljavo v pomoč tolmači in informacijsko-komunikacijska tehnologija

Ljubljana/Celje, 16. novembra - V tem času pouk na daljavo poteka tudi za gluhe in naglušne šolarje in dijake. Tudi zanje pouk poteka prek spletnih učilnic in videokonferenc, pri slednjih je poleg učitelja prisoten tolmač za slovenski znakovni jezik. Pri poučevanju gluhih in naglušnih na daljavo je potrebna predvsem velika mera potrpežljivosti, pravi učiteljica Katja Kastelic.